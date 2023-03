Miguel Torres no descarta candidatura de Keiko Fujimori en el 2026

La posible candidatura presidencial de Keiko Fujimori no ha sido descartada. El excongresista y vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres, aclaró que la lideresa del fujimorismo solo anunció que no participará en el marco de un posible adelanto de elecciones pero que no se ha referido en ningún momento a su participación en el año 2026 ni a años venideros.

Hace solo algunas semanas, Keiko Fujimori ante la dirigencia de su partido señalaba que teniendo todas las posibilidades de ser “presidenta” debería de esperar ya que no su candidatura sería una excusa para la izquierda para echarle la culpa sobre una eventual crisis.

La nueva posibilidad de que Keiko Fujimori sea candidata a la presidencia no sorprendió a la izquierda en el Congreso. Para María Agüero de Perú Libre, su postulación será rechazada una vez más.

KEIKO FUJIMORI Y LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

Como se recuerda Keiko Fujimori perdió las elecciones presidenciales del año 2011 enfrentando en segunda vuelta a Ollanta Humala, en el año 2016 ocurrió lo mismo teniendo como contrincante a Pedro Pablo Kuczinsky, mientras que en el 2021 tuvo la misma suerte perdiendo la elección contra el golpista Pedro Castillo.