Alejandro Toledo dice que se entregará a las autoridades una vez que resuelvan sus recursos

Seis días han pasado desde que el departamento de Estado de los Estados Unidos ordenó la extradición del expresidente Alejandro Toledo a Perú por el caso interoceánica.

Sin embargo, Toledo Manrique parece estar lejos de querer pisar tierras peruanas pues ahora ha pedido que se resuelva las apelaciones que interpuso ante el Noveno Circuito del Tribunal de Apelaciones estadounidense para que pueda entregarse a la policía de dicho país.

Mientras Toledo Manrique intenta por enésima vez dilatar su proceso de extradición, Estados Unidos afirma que el riesgo de fuga del exmandatario se ha incrementado.

PROCESO HA COSTADO MILLONES DE DÓLARES AL ESTADO PERUANO

Vladimir Padilla, experto en temas de extradición, asegura que este largo proceso en contra de Toledo le ha costado al Estado peruano millones de dólares.

“Estados Unidos es bastante grande y tiene 20,000 aeropuertos no solamente públicos sino también privados entonces no sólo aeropuertos si no tiene formas de salir a través del mar en fin hay 20,000 formas por las cuales se puede salir , entonces visto este tema yo creo que hoy más que nunca el gobierno peruano debe establecer su preocupación e impulsar y pedir al gobierno americano que tome las medidas respectivas para que se cumpla el mandato de extradición”, explicó.

El próximo jueves 9 de marzo será la fecha clave para el corrupto Alejandro Toledo, pues en dicha audiencia el juez Thomas Hixson decidirá si el exmandatario vuelve a prisión para luego ser inmediatamente extraditado a nuestro país.