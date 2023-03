Wilson Soto presenta informe final de denuncia constitucional contra exministros de Castillo

El congresista de Acción Popular, Wilson Soto, presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el informe final contra la expremier Betssy Chávez por el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre.

“Cumpliendo los procesos y plazos realizados, con responsabilidad y objetividad, hemos presentado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el Informe Final de la Denuncia Constitucional 328, contra los ex ministros de Pedro Castillo”, señaló mediante su cuenta de twitter el parlamentario.

Esta denuncia constitucional alcanza también a los exministros del Interior, Willy Huerta y Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, a quienes se les investiga por el presunto delito contra los poderes del Estado y orden constitucional en su modalidad de rebelión y conspiración en agravio del Estado.

WILLY HUERTA ASEGURA QUE PEDRO CASTILLO LE ORDENÓ CERRAR EL CONGRESO

Cabe recordar que ante la SAC el fiscal Huamán Muñoz declaró que el exministro Willy Huerta aseguró que el expresidente Pedro Castillo se comunicó con él para darle órdenes. “En ese momento me pasa con el mandatario y éste me ordena que cierre el Congreso, que no permita el ingreso de ninguna persona y saque a lo que están adentro e intervenga a la fiscal de la Nación”, señaló.