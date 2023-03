Andrés Mora, periodista colombiano: "A Viva Air le conviene e insiste en integrarse a Avianca"

El periodista y asesor de crisis en comunicación, Andrés Mora, se pronunció sobre la abrupta suspensión de vuelos por parte de la aerolínea colombiana de costo bajo, Viva Air, lo cual afectó a gran cantidad de pasajeros.

En entrevista exclusiva para 24 horas, el hombre de prensa detalló que en los últimos meses Viva Air ha insistido en integrarse a la aerolínea, también colombiana, Avianca, aduciendo problemas financieros que los habrían llevado a la suspensión de sus operaciones.

"En los últimos meses ellos (Viva Air) pidieron hacer una integración y querían buscar una integración con la aerolínea Avianca, pero al hacer una integración completa, pues Avianca tomaría el control y tomaría una posición dominante en el mercado [...] en el anuncio que hace hoy el Gobierno, plantean la integración pero bajo unas condiciones del mercado que favorezcan a los usuarios [...] hay otras compañías que están interesadas en la integración pero a Viva Air le conviene o quiere o insiste en que sea Avianca", dijo.

Sobre el Gobierno de Petro

Asimismo, Mora se refirió a la salida de 3 ministros en el Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, y descartó que haya una crisis en el Ejecutivo, pues estas serían por "decisiones unilaterales".

"Realmente no ocurre (una crisis), aquí se establece una figura de 18 ministros, sin embargo, no todos los ministros terminan los 4 años, generalmente se hacen unos relevos que ocurren al año, pero no ocurren tan pronto, en el caso de la ministra del Deporte, la ministra de Cultura y el ministro de Educación, fueron relevados en una decisión unilateral que se dio en las últimas horas [...] no hubo una reunión previa, no se les explicó por qué salían [...] eso generó un revuelo, pero no se puede catalogar como una crisis porque son cambios que se hacen", sostuvo.