Karol Paredes: "Las empresas estatales no han generado beneficios a la población"

La bancada de Perú Libre presentó un proyecto de ley que busca reformar siete artículos del capítulo económico de la Constitución para permitir la creación de empresas públicas con mucha más facilidad.

Es decir, buscan volver al modelo estatista que fracasó en el pasado y que dejó al Perú en la quiebra. De igual manera, el proyecto de Perú Libre plantea que la iniciativa pública debe tener preferencia ante la privada, restando competitividad al mercado.

En el año 1989, el Perú tenía más de 200 empresas estatales generando pérdidas de miles de millones de dólares. Hoy solo hay 35 compañías estatales pero los resultados siguen siendo negativos.

Según el Instituto Peruano de Economía, solo entre el 2017 y el 2021 las pérdidas de estas empresas llegaron a casi 9 mil millones de soles. En la actualidad solo se puede crear una empresa estatal si está autorizada por ley expresa, sin embargo, con este proyecto se busca eliminar dicho filtro.

Según Perú Libre, se busca poner al Estado al servicio de los ciudadanos garantizando sus derechos fundamentales, derechos que dicho sea de paso ya están correctamente indicados en la constitución vigente.

REACCIONES DESDE EL CONGRESO

Para la congresista de Acción Popular, Karol Paredes, la creación de empresas estatales no benefician a la población. “Yo creo que ya ha habido ejemplos clarísimos y no es que yo quiera ir en contra de las empresas estatales, tenemos un montón de ejemplos de que las empresas estatales no han generado beneficios a la población”, indició.