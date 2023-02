Roque Benavides descarta ser candidato a la presidencia por el APRA

Durante un mitin aprista, el nombre de Roque Benavides, expresidente de la Confiep y reciente militante del partido de la estrella, sonaba como futuro candidato presidencial.

Sin embargo, fue el propio Benavides quien a través de su cuenta de Twitter, descartó ser un precandidato del partido de la estrella. En esa línea, el excongresista y dirigente aprista Mauricio Mulder aclaró que lo registrado en el mitin de Trujillo solo fue parte del entusiasmo de los asistentes.

Si bien no hay una panorama claro sobre nuevas elecciones, salvo la victoria del hoy fallecido expresidente Alan García en el año 2006, el APRA no lo ha pasado nada bien en últimos procesos electorales, precisamente el no participar en el 2021, en el que postularía la exministra Nidia Vílchez como candidata presidencial le costó la inscripción.

MAURICIO MULDER NO DESCARTA SER CANDIDATO A LA PRESIDENCIA

En tanto, el exparlamentario Mulder señaló que todavía no se ha tenido una conversación formal a la interna respecto a candidatos o precandidatos para un posible proceso electoral pero no descartó la posibilidad de participar como un candidato a la presidencia.