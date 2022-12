Confiep: sectores de Minería y Turismo fueron los más afectados durante protestas

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Óscar Caipo, se refirió al balance que tuvo la economía peruana producto de las protestas en el interior del país. En ese sentido dijo este miércoles que los sectores más afectados han sido la minería y turismo.

“Entendemos que hay reclamos y protestas, pero se deben llevar de manera pacifica y no pueden atentar contra la libertar que tiene las personas que no quieren protestar. No pueden detener sectores críticos como el de la minería, que han tenido perdidas, según el MEF, considerables”, señaló en entrevista para TV Perú.

“El sector turismo también ha sido uno de los más afectados. De este ingreso económico dependen millones de familias. Están los artesanos, guías turísticos, restaurantes, que cuando hay violencia los turistas no llegan al país. Necesitamos paz social para trabajar y salir adelante”, agregó.

En esa misma línea, destacó la próxima convocatoria del foro del Acuerdo Nacional, prevista a realizarse el 10 de enero, el cual permitirá agendar los temas más críticos para el país, como lograr la paz social y se pueda tener ese "gran espacio de diálogo" necesario en estos momentos.

PROVEEN RETOMAR PROTESTAS

Organizaciones sociales consultadas de Ayacucho, Huancavelica y Andahuaylas (Apurímac) informaron que se encuentran en reuniones para tomar una decisión sobre la posibilidad de retomar las movilizaciones y protestas en los primeros días de enero, en rechazo al Congreso de la República y a la presidenta Dina Boluarte.