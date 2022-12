Walter Ayala asegura que allanamiento a su vivienda y oficina es parte de "un show mediático"

Agentes de la Diviac y la Fiscalía allanaron la vivienda y oficina del exministro de Defensa, Walter Ayala, donde incautaron elementos que servirán para la investigación que se realiza por los presuntos ascensos irregulares de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y de la PNP durante el gobierno de Pedro Castillo y la gestión de mencionado exministro.

Los agentes se llevaron documentos, discos duros, entre otros. Walter Ayala dijo que esto es parte de un “show mediático”, además, tampoco afirmó o negó que haya recibido dinero como lo aseguró Bruno Pacheco ante la Fiscalía.

“A mi se me investiga por supuestos ascensos en el año 2021. Ha pasado cerca de año y medio, ¿qué van a encontrar?, en el supuesto negado. Esta diligencia ha sido innecesaria porque no han encontrado nada. (…) Tengo conocimiento que hay detenciones preliminares a varios generales, lo cual está mal, porque ahora no estamos hablando de culpabilidad. La detención preliminar tiene como objetivo asegurar la presencia del investigado en estos diez días, esos señores tienen trabajo estable, son gente con varios años de trayectoria en la Policía, no era fácil citarles y tomarles su declaración que agarrarles como animales y meterles a una cárcel para presionarlos psicológicamente”, aseguró el exministro.

Posteriormente aseguró que tienen la conciencia tranquila. “Se llevaron computadoras, celulares, han hecho copia de todo, algunos dispositivos tecnológicos, pero no van a encontrar nada, tengo la conciencia tranquila. Yo nunca he cobrado ni un sol, sería un miserable de cobrar a un militar o policía. Otros temas [sobre si le llegó alguna posible coima] no descarto ni afirmo nada, eso lo diré ante un fiscal”, finalizó Ayala frente a las preguntas de la prensa.