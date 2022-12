Lilia Paredes: exprimera dama pide atención especial a salud de Pedro Castillo desde México

La familia del vacado ex presidente Pedro Castillo ya se encuentra en México gracias al asilo político otorgado pero continúa pendiente de todo lo que sucede en Lima. Y es que la ex primera dama Lilia Paredes se pronunció en su cuenta de Twitter con un mensaje de contenido netamente político.

“Queridos hermanos y hermanas de mi patria: estoy muy agradecida por la solidaridad que ha recibido mi familia. Agradezco al Gobierno de México y a ustedes por su preocupación permanente. Vivimos un momento muy difícil, pero estamos unidos y su apoyo permanente nos fortalece. Pido a las organizaciones que promueven los DD. HH., a nivel nacional e internacional, que cautelen los derechos de nuestros compatriotas. Pido también especial atención a la salud de mi esposo, Pedro Castillo. Ahora el futuro de nuestro país está en manos del pueblo”, escribió la exprimera dama en su cuenta de Twitter.

REACCIONES DESDE EL CONGRESO

Las palabras de la esposa del ex presidente Castillo no han caído nada bien. La congresista María del Carmen Alva de Acción Popular indicó que la ex primera dama no puede realizar ese tipo de pronunciamientos por su condición de asilada.

Por último, desde Perú Libre indicaron que esperan que se concrete esta reunión pues consideran que es importante conocer la versión del vacado ex presidente Pedro Castillo.

PEDRO CASTILLO PIDE REUNIÓN CON CIDH

En tanto, en Lima el detenido ex presidente Pedro Castillo, también se pronunció a través de su abogado exigiendo una reunión con la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.