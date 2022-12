Exprocurador Antonio Maldonado: “El Congreso ha perdido toda legitimidad moral y política”

En entrevista exclusiva con 24 horas edición mediodía, el exprocurador, Antonio Maldonado se pronunció acerca de la aprobación de la acusación constitucional contra la ex fiscal Zoraida Ávalos.

“La entonces Fiscal de la nación, tomó una decisión en marcó de sus posibilidades legales legales, no actuó ilegalmente ni de forma arbitraria (...) respecto de sus predecesores, tomó decisiones que representó un avance, entendió que había mérito para abrir una investigación, pero tenía el famoso artículo 117 de la Constitución, que era un obstáculo”, señaló.

Cómo se recuerda a la ex fiscal se le acusaría por presuntamente no actuar a tiempo y de manera diligente en las acusaciones contra el ex presidente Pedro Castillo.

“Tenía frente a ella un menú de opciones y la que tomó no fue del agrado del Congreso, pero sí era una opción legal y legítima, no significa la intrusión en los delitos que ahora se imputan”, acotó.

SOBRE EL CONGRESO

De la misma manera, el ex procurador, Antonio Maldonado no pudo evitar referirse acerca del papel que estaría tomando el Congreso de la República, en esta crisis política que se estaría viviendo en el país.

“La mayor parte del país rechaza al Congreso de la República, el Congreso ha perdido toda legitimidad moral y política, por tanto no es momento de venganza política, si quieren hacer algo por el país debe fortalecer el sistema de justicia, y no presentarnos su pequeña agenda de venganzas personales y partidarias que en nada contribuyen al Estado de derecho y a la democracia en el Perú”, finalizó.