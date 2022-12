Maricarmen Alva: "Rechazo las declaraciones sesgadas y ofensivas al Perú del presidente Petro"

La expresidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, criticó al mandatario de Colombia, Gustavo Petro, por respaldar al expresidente golpista, Pedro Castillo Terrones, y desconocer el gobierno de Dina Boluarte Zegarra.

A través de su cuenta de Twitter, la parlamentaria de Acción Popular, indicó que las declaraciones del presidente colombiano responden a una "ideologizada defensa política", en favor de Castillo Terrones, quien cumple una orden de 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.

"Rechazo las declaraciones sesgadas y ofensivas al Perú del Pdte. Petro. No se trata solo de desconocimiento de la realidad, sino de una ideologizada defensa política de Castillo, quien fue detenido en flagrancia por dar un golpe de Estado y cometer graves actos de corrupción", se lee en el tuit.

Declaraciones de Petro

“Yo no tengo elementos para decir si es corrupto, lo que se ve hoy es que no está procesado por corrupción, está procesado por rebelión, es un presidente que no está condenado por eso. Yo lo siento como una víctima, lo que está pasando es una cosa que está matando a gente, un presidente elegido popularmente que ningún juez ha condenado, y que es capturado por su propia escolta, la policía y lo ponen preso”, indicó.

Se ofrece como mediador para el diálogo

"Si Colombia es necesario para posibilitar el gran diálogo social y político del Perú, pues estamos dispuestos. Yo aspiro a que dejen de matar, van cerca de 20 muertos, yo creo que es hora de que se imponga un diálogo", añadió Petro.