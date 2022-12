¿Quién es el coronel de la PNP acusado de prestar su celular a Pedro Castillo en la Diroes?

El vacado ex presidente Pedro Castillo que se encuentra bajo detención preliminar en la sede de la Diroes tiene comunicación permanente con el exterior a través de un celular, algo que está totalmente prohibido.

Según el diario El Comercio, es el coronel Wilson Sánchez Sánchez quien le proporciona su propio celular a Castillo Terrones para que pueda comunicarse con total libertad.

La inspectoría de la policía tendría que investigar el caso aunque este órgano de control está bajo el mando del teniente general Segundo Mejía Montenegro, natural de Chota y vinculado a Castillo Terrones.

Cabe recordar que Pedro Castillo es investigado por los presuntos sobornos que recibió en los ascensos policiales del 2021.

¿QUIÉN ES EL CORONEL DE LA PNP ACUSADO DE PRESTAR SU CELULAR A PEDRO CASTILLO?

Sánchez Sánchez tiene 57 años y al igual que Pedro Castillo nació en Cajamarca, él es uno de los 22 coroneles que han logrado el ascenso al grado de general en medio de graves denuncias de irregularidades en el proceso.

Pero Sánchez Sánchez no es un coronel más, el oficial trabaja en la Dirección de Seguridad del Estado y está a cargo de la División de Investigación de Delitos contra el Estado y tiene como responsabilidad la custodia de Castillo en la Diroes.

La resolución del ascenso fue firmada por el ex presidente Pedro Castillo y por el ex ministro del Interior Willy Huerta, sin embargo, éste último asegura que él no tuvo ninguna intervención en el ascenso.