Exministro Rospigliosi: “El estado de emergencia no sólo tiene que decretarse si no hacerse cumplir”

En entrevista exclusiva para 24 horas Edición Mediodía, el exministro del interior, Fernando Rospigliosi, brindó detalles acerca de la situación que se estaría viviendo en el país, debido a las constantes protestas y manifestaciones violentas ocurridas en ciertos sectores, tras la destitución del expresidente Pedro Castillo.

“Una de las garantías que se suspenden es la del libre tránsito, entonces las fuerzas del orden han debido impedir que estas caravanas que vienen del Vraem, organizadas por el narcotráfico, entren a Lima, pero han entrado tranquilamente sin que nadie les ponga un dedo encima, incluso han pagado han pasado por el peaje sin pagar”, acotó.

Asimismo, el extitular del Ministerio del Interior se refirió acerca de un posible toque de queda, luego de que se declarase estado de emergencia a nivel nacional.

“Podrían considerarlo pero creo que estan actuando muy mal, Han decretado el estado de emergencia pero eso es un papel mojado, el estado de emergencia no sólo tiene que decretarse si no hacerse cumplir, si no se hace cumplir es peor que si no hubieran hecho nada, el estado de emergencia prohíbe las manifestaciones o reuniones de más de tres personas, sin embargo estamos viendo que en muchos lugares sigue movilizándose la gente y la fuerza del orden no hace nada, y no hacen nada porque tienen órdenes de Dina Boluarte de no hacer nada, entonces es absurdo, el estado de emergencia en esta sirviendo para nada, sino para que esta gente se burle de las disposiciones del gobierno”, señaló.

SOBRE EL GOBIERNO

De la misma manera, el exministro del interior, Fernando Rospigliosi, no pudo evitar referirse al desempeño de la presidenta Dina Boluarte, a pocos días de haber asumido como jefe de Estado.

“Lo que está sucediendo, no es sólo responsabilidad de los senderistas, los partidarios de Castillo, los narcotraficantes, sino también del gobierno que no tienen la energía y la firmeza, ni siquiera para hacer respetar el estado de emergencia, que ellos han decretado”, finalizó.