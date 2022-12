Pedro Castillo: juez definirá a las 5 de la tarde prisión preventiva

Desde los exteriores de la DINOES, se ha reunido una gran cantidad de simpatizantes de Pedro Castillo, mucho más de lo que se había visto en días anteriores. Al parecer, varias personas habrían llegado hoy desde diversos puntos del país.

El fiscal supremo Alcides Chinchay dio los argumentos para la petición de prisión preventiva contra Castillo y Torres, el fiscal tomó como referencia el testimonio de un agente de seguridad del expresidente Castillo que señala que sí se estaba dirigiendo a la embajada de México tras dar su mensaje a la Nación. Cabe destacar que, por la tentativa de rebelión, delitos que se imputan a Aníbal Torres y Pedro Castillo, podrían ser sancionados con 10 hasta 20 años de cárcel.

El abogado de oficio que se le asignó a Pedro Castillo indicó que no se ha materializado la llegada a la embajada de México y que no se solicitó el asilo político. Además, tomó como referencia las palabras del mandatario mexicano quien dijo que no se había materializado el pedido de asilo de Pedro Castillo.

Se espera la resolución de esta audiencia para a las 5 de la tarde. Cabe destacar que el abogado de Pedro Castillo, Ronald Atencio, publicó en sus redes sociales que no iba participar en esta audiencia ni tampoco su colega Raúl Noblecilla debido a que no existiría mínimas garantías en dicha audiencia.

CONTRA LA PRENSA

Por otro lado, los simpatizantes de Pedro Castillo se han mostrado en contra de la labor de la prensa, lanzando insultos y, en algunos casos, agrediendo a algunos reporteros.