Pedro Castillo registra 139 visitas desde que ingresó a la Dinoes, según la Defensoría

La audiencia de 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo y el ex premier Aníbal Torres fue suspendida y reprogramada por el magistrado Juan Carlos Checkley.

Esta decisión fue tomada por el juez luego de que la defensa de Pedro Castillo afirmara que no fue notificada debidamente para esta audiencia.

VISITAS A PEDRO CASTILLO

Durante el día de hoy, hasta la sede policial llegó la ex premier Betssy Chávez que dando saludos y respaldada por los manifestantes no se acercó a la prensa para responder preguntas a pesar de que ha sido señalada directamente por el ex titular del interior Willy Huerta de que coordinó con Aníbal Torres y Pedro Castillo, el golpe de Estado.

Más temprano llegó el ex viceministro de gobernanza territorial de la PCM y hoy asesor de la defensa de Castillo, Raúl Noblecilla, quien criticó el proceso judicial y la posible prisión preventiva contra el exjefe de Estado.

Hermanas de Pedro Castillo, Abrelinda Castillo Terrones e Irma Castillo Terrones y su sobrina Vilma Vásquez Castillo también llegaron al lugar para pidir ayuda para el exmandatario.

Los congresistas Isabel Cortez del partido Nuevo Perú, y los perulibreistas Lucilda Vásquez y Pasión Dávila también se apersonaron al lugar.

Finalmente llegó Mario Álvarez Soto, representante de la Defensoría del Pueblo para observar las protestas que se llevan a cabo frente a la Dinoes.

La Defensoría del Pueblo informó que desde que Castillo Terrones ingresó a la Dinoes ha registrado más de 139 visitas entre familiares, congresistas, dirigentes sociales, abogados e incluso sus amigos.