Dina Boluarte: “Me duele la detención de Pedro Castillo, no me he peleado con él”

La presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre la situación de violencia y caos que se vive en varias regiones del país por las movilizaciones y protestas. La jefa de Estado pidió calma y diálogo a la población y llamó a la paz a la población. “La paz es lo primero, la violencia no resulta para nada”, aseveró. Asimismo, dijo que nunca se peleó con Pedro Castillo y que su detención le duele, además que lo acompañó hasta donde ha podido.

Manifestó que ha dado las indicaciones necesarias al ministro del Interior para que las fuerzas del orden no utilicen armamento letal, ni siquiera perdigones de goma, y que se individualice a las personas que hayan hecho uso de este tipo de armas y “se les castigue con todo el peso de la ley”.

“Todos tenemos derecho de protesta, pero a generar vandalismo, quemar hospitales, tomar aeropuertos, eso no habla de una protesta normal. Eso es llegar a extremos. Por eso llamo a nuestros hermanos, no entiendo por qué se están levantando en protestas. Esta situación de presidenta no la he pedido, no se quién ha aconsejado al expresidente Pedro Castillo de plantear un golpe de Estado y cerrar el Congreso, producto de esta acción es que me encuentro en esta situación”, manifestó la presidenta.

“ME CONSTERNA QUE CASTILLO ESTÉ DETENIDO”

“A mi también me duele y consterna que Pedro Castillo esté detenido. No me he peleado con él, nunca nos hemos peleado. Lo he acompañado hasta donde pude para que no cometa errores. Ya en el último tramo lo acorralaron entre seis personas, no dejaron que la vicepresidenta lo siga acompañando y aconsejando. Es en ese tiempo que él tomó esta decisión que muchos no entendíamos, yo misma me sentí en riesgo y salí casi corriendo de mi casa”, relató Boluarte sobre la situación del expresidente Castillo.

Añadió además que va a adelantar elecciones, hay un cronograma que no lo maneja, pero que está intentando acortar los plazos. “Este gobierno es de transición para llamar a la calma, para resolver los problemas que no se han resuelto (…) si a esto se le agrega zozobra y protestas, cómo podría atender estas situaciones urgentes. Ayúdenme hermanos de Andahuaylas, de Arequipa, de todo el Perú”, pidió Boluarte a la población.

CASTILLO LLAMA ‘USURPADORA’ A BOLUARTE

Al respecto, la jefa de Estado dijo que no cree que Castillo la haya llamado “usurpadora” y consideró que está siendo utilizado por otras personas.

“Conozco al expresidente, hemos conversado varias veces. Muchas veces nos hemos abrazado y llorado. No creo que las palabras que salen en Twitter sean de él, lo siguen utilizando. Creo que Betssy Chávez es quien tiene que responder al país por la crisis política que ha generado”, manifestó la mandataria.