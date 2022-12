La quieren quemar viva: Patricia Chirinos denuncia amenazas de muerte

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, denunció públicamente que viene recibiendo amenazas de muerte por parte de simpatizantes de Pedro Castillo.

En la captura de pantalla que compartió en sus redes sociales, se puede observar una conversación de un grupo de WhatsApp autodenominado Unidos Perú, donde se planea quemarla viva en su domicilio. El enojo de los ciudadanos se originó luego que Chirinos solicitara que las Fuerzas Armadas se apersonen a los lugares de disturbios en el interior del país para poner orden.

Tras este hecho, la legisladora indicó que este tipo de amedrentamiento no lo asustan, sino que la vuelven una persona más fuerte en busca de la verdad. En esa línea, mencionó que luchará siempre por la democracia a pesar de que existan adversarios en su contra.

"Sus amenazas no me asustan ni me intimidad. Por el contrario, me hacen ver que estoy en el camino de la verdad y la razón. Para hacer política y luchar por la democracia hay que decir la verdad, porque el que habla con la verdad no ofende ni teme!", publicó en su cuenta de Twitter.