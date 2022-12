Walter Albán: Ahora que no está Castillo, la mira está puesta en el Congreso y Dina Boluarte

El exministro del Interior, Walter Albán, se pronunció por la crisis que se vive en nuestro país a raíz de las manifestaciones en el interior del Perú, en respuesta a la vacancia y detención del expresidente Pedro Castillo Terrones, quien trató de concretar un golpe de Estado al anunciar el cierre inconstitucional del Congreso.

En entrevista exclusiva para 24 horas, el extitular del Mininter detalló que "no es suficiente haber vacado a Castillo", para pensar en una tregua, asimismo, indicó que con la ausencia del exmandatario, todas las atenciones están puestas en el cuestionado Poder Legislativo y en la actual presidenta, Dina Boluarte.

"Algunas personas, incluyendo la presidenta, no han calibrado lo suficiente la dimensión de la crisis, en otras palabras, no bastaba con decir que ya estaba vacado el presidente Castillo como para pensar de que podíamos hablar de una tregua [...] ahora que no es figura activa el expresidente Castillo, la mira está puesta en el Congreso de la República y por lo que ha venido ocurriendo en las últimas horas, incluso, en la presidenta Boluarte", detalló.

Sobre Gabinete Ministerial

"El actual Gabinete puede ser que no tenga mayor cuestionamiento, pero se requería un Gabinete de gente que políticamente pudiera también tener alguna experiencia y una trayectoria que ayudara o contribuyera a poder manejar una crisis tan difícil, no ha sido así, incluso hay cuestionamientos muy serios al presidente del Consejo de Ministros y las primeras declaraciones que ha hecho este señor no son alentadoras", sostuvo.