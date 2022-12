Alberto Mendieta sobre mensaje de Castillo: “Habíamos acordado que iba asistir al Congreso”

El exjefe del gabinete técnico de Pedro Castillo, Alberto Mendieta, se refirió a las acciones tomadas por el expresidente de dar un golpe de estado, al querer cerrar el Congreso, donde indicó que los acuerdos que se tenía para ese día, era que el ahora expresidente tendría que acudir al Congreso.

“Nosotros estábamos convencidos sobre los acuerdos que se iban a ejecutar durante el debate de la moción de vacancia, los acuerdos eran que Pedro Castillo iba air con un mensaje de defensa junto a sus dos abogados, esos es lo que se tenía acordado para ese día miércoles”, expresó.

“El Mensaje a la Nación, ninguno de nosotros había estructurado, ni conocíamos. Fui sorprendido con el mensaje del expresidente. Por lo que tengo entendido se emitió en el despacho del presidente, lugar muy inusual para este tipo de eventos”, agregó.

En otro momento el exjefe del gabinete técnico de Castillo, dijo que desconoce quiénes acompañaban al expresidente durante el mensaje emitido. Asimismo, señaló que si fue uno de los que escribió el texto que el presidente iba a dar en el Congreso. “Es difícil entender que llevó al presidente a tomar esta decisión”, señaló.

En esa misma línea, Mendieta señaló que el expresidente Pedro Castillo, en todo momento ha tratado de buscar un consenso con las diferentes instituciones, sobre todo con el Congreso.

NO RECUERDA HABER CERRADO EL CONGRESO

Desde los exteriores de la Diroes, el congresista Guido Bellido, dijo que tras su vita al expresidente, le comentó que "no recuerda" haber leído el discurso de disolución del Congreso y reorganización del sistema de justicia. “El presidente no recuerda, él me lo ha dicho con sus propias palabras”, señaló el parlamentario.