Congresista Ventura: “Hay que hacer un mea culpa en el congreso, hay errores que corregir”

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura, se refirió acerca de la crisis política que este estaría viviendo en el país, luego de qué diversos analistas señalan que sería, en parte, responsabilidad del congreso de la República.

“Desde la Comisión de fiscalización, que yo presido, hemos evidenciado, hemos puesto en conocimiento a todo el país respecto a los actos de corrupción que se han venido dando, y no desde ahora, si no hace mucho tiempo atrás, hemos sido nosotros los que hemos estado investigando y no ha sido ni el ministerio público ni la policía nacional”, señaló.

Asimismo el legislador aseguró que gracias a su trabajo el ministerio público habría podido realizar de pensiones preliminares, además de investigaciones en presuntos actos de corrupción, vinculados al expresidente, y algunos ministros.

“Hay que hacer un mea culpa en el congreso, por supuesto que hay errores que corregir, pero no pueden generalizar de qué todos los congresistas hemos sido cómplices o hemos apoyado estos actos de corrupción”, acotó.

SOBRE LA VACANCIA

De la misma manera, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura, no pudo evitar referirse acerca del presunto pago a congresistas para que votaran en contra de la vacancia presidencial, esperando que sucediera este golpe de estado, para tomar la radical decisión.

“Algunos congresistas argumentaba que no había evidencias (para vacarlo), argumentaban que no habían elementos de corrupción, y personalmente quien les habla, hemos puesto en conocimiento, y hemos advertido que si existían elementos de convicción y que si habían suficientes medios probatorios para deslindar y aclarar estos actos de corrupción”, finalizó.