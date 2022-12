Exministro de defensa acudió a declarar a la Fiscalía

El exministro de defensa, Gustavo Bobbio, acudió hoy viernes a la Fiscalía de la Nación, para declarar respecto al mensaje que brindó Pedro Castillo, indicando el cierre del Congreso de manera inconstitucional. A su salida del Ministerio, dijo no saber nada de la decisión que tomó el expresidente.

“No he trabajado, estado dos días, no he ido a ningún consejo de ministros, he juramentado un día antes de los hechos. Estábamos ahí y todos quedamos atónitos”, dijo a la prensa el exministro.

En otro momento, cuando la prensa le preguntó que si Betssy Chávez era quien instó al expresidente a tomar la decisión de dar un golpe de estado, el señaló que no sabía nada sobre las decisiones de la extitular de la PCM.

“Siempre he luchado contra la corrupción, a mis 70 años, ¿ustedes creen que voy abalara estas cosas?” expresó Gustavo Bobbio, al consultarle la prensa si le había dicho a Pedro Castillo que tenía el respaldo de las Fuerzas Armadas.

CITACIÓN A BETSSY CHÁVEZ

Según se puedo conocer del Diario la República, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, citará en los próximos días a declarar a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Betzabet Chávez Chino y a quince ministros renunciantes, para brindar sus declaraciones, respecto al mensaje de pedro castillo, indicando el cierre del Congreso.