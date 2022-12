Katy Ugarte tras visita a Castillo: “Para mi no es un golpista”

La congresista de la bancada Bloque Magisterial, Katy Ugarte, se refirió a la situación de Pedro Castillo, y sobre su mensaje de cerrar el Congreso de manera inconstitucional. Durante su vista hoy jueves 8 de diciembre a la sede de la Dinoes, Ugarte dijo que para ella “Pedro Castillo no es un golpista”

"El presidente mientras la justicia no investigue y disponga que si es inocente o no, para mi la inocencia de presunción existe. En cuanto al golpe de estado, solo fue un decir. Para mi no es un golpista, es un presidente que ha sido acorralado constantemente por la oposición”, señaló a los medios la parlamentaria.

A la sede de la Dinoes, donde se encuentra detenido el expresidente Pedro Castillo, también llegó el congresista Pasión Dávila, donde también brindó declaraciones a la prensa señalando que, lo que hizo el presidente fue emitir su opinión. “Es una opinión, porque el acto no lo ha consumado”, expresó.

FISCALÍA EN PALACIO

La Fiscalía de Perú ha informado de que está recabando imágenes de las cámaras de seguridad del Palacio de Gobierno en busca de pruebas contra el ahora expresidente Pedro Castillo, que se encuentra detenido después de ser destituido por el Congreso de la República.