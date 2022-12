Beder Camacho: "Reconozco que fui a gestionar asilo político para Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente"

El exsubsecretario del Despacho Presidencial, Beder Camacho, confirmó que había realizado las gestiones correspondientes para solicitar asilo político en beneficio del exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, y los sobrinos del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez Y Gianmarco Castillo, todos ellos prófugos en la actualidad.

En declaraciones para Canal N, Camacho Gadea señaló que las gestiones las realizó a pedido del propio mandatario, cuando el Poder Judicial aún no se pronunciaba en segunda instancia sobre el pedido de prisión preventiva contra Pacheco y los parientes de Castillo.

“Lo que yo sí he reconocido [es que he dicho] he ido a los ministerios [sic] a gestionar el asilo político para los sobrinos y para Bruno Pacheco. [¿A pedido del presidente?] Claro, cuando todavía no salía la sentencia de la segunda instancia [de la prisión preliminar]”, manifestó.

Castillo pidió apoyo al exjefe de la DINI

Asimismo, Beder Camacho especificó que no tenía conocimiento del paradero de Bruno Pacheco y los sobrinos de Castillo, además, dejó en claro que el propio presidente de la República solicitó apoyo al hoy exjefe de la DINI, José Luis Fernández La Torre, para que no capturen a los 3 prófugos.

“Ya estaban escondidos, dónde estaban yo no sabía. El presidente –como lo ha comentado el señor Fernández Latorre- le solicitó apoyo para eso. A mí me pidieron que gestione el tema de los asilos políticos. Eso también es un apoyo para liberarlos de la justicia”, sostuvo.