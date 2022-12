Daniel Barragán, exministro de Defensa, rechazó rumores de golpe de Estado

Durante su última participación oficial como ministro de Defensa en el ‘Día del Bombero’, Daniel Barragán respondió a las preguntas de la prensa sobre un supuesto golpe de estado.

“Yo rechazo completamente esos ‘estribillos’ que han puesto todo el fin de semana. No es cierto, no hay nada de golpe de Estado, simplemente hay algunos temas que hemos tenido que conversar referente al decreto supremo 1095 que era para poder continuar o no, mi idea siempre ha sido que las Fuerzas Armadas no se expongan al trabajo de seguridad ciudadana porque no es el trabajo netamente de ellos”, señaló.

Posteriormente, indicó que lo que se debe hacer por el país es buscar la unidad entre todos.

BOBBIO ROSAS COMO NUEVO MINISTRO DE DEFENSA

Como reemplazo de Barragán, Pedro Castillo designó a Emilio Gustavo Bobbio Rosas, quien desde hace varios años dijo ser amigo y consejero de Antauro Humala. Tras su juramentación, Bobbio salió sin declarar a la prensa.