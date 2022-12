Cuestionan informe de la OEA por no dar cuenta de denuncias e investigaciones contra Pedro Castillo

En medio de las denuncias de corrupción que hay contra el presidente Pedro Castillo y su entorno mas cercano y la crisis política que atravesamos, la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un informe parcializado y con una visión sesgada de la realidad, según el analista político Augusto Álvarez Rodrich.

CUESTIONAN INFORME DE LA OEA

Por ejemplo, el punto número siete de sus conclusiones habla de que existen sectores que promueven el racismo y la discriminación hacia el mandatario Pedro Castillo y que esto se ha traducido en improperios e insultos hacia él.

Pero no menciona nada de su falta de políticas públicas ni del copamiento de cargos públicos de personas no calificadas y con antecedentes.

Otro de los puntos debatibles es el cinco, donde se habla de los medios de comunicación los cuales, seguún la OEA, no son veraces y en algunos casos hasta son desestabilizadores. No obstante, no se habla de nada de los ataques a la prensa.

Lo más cuestionable es que en ninguno de los ocho puntos expuestos, no hay ninguno en el que se de cuenta de las denuncias e investigaciones fiscales contra del jefe de Estado por presuntos actos de corrupción y ser el líder de una presunta organización criminal.