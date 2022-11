María del Carmen Alva: "La democracia está en peligro, el Ejecutivo no deja de amenazarnos"

La congresista de Acción Popular, María del Carmen Alva, opinó que hay más probabilidades que se admita y se apruebe la tercera moción de vacancia presidencial para destituir a Pedro Castillo del cargo.

"Hay más probabilidad, definitivamente, sobre todo con lo que está sucediendo. La democracia está en peligro, no cesa el Ejecutivo de amenazarnos (al Congreso), no respetan la ley ni la Constitución, insisten en poner cuestión de confianza porque se les ocurre y (...) no respetan las leyes", declaró ante la prensa.

El pleno del Congreso debatirá la admisión de la tercera moción de vacancia este jueves 1 de diciembre, dos días después de que el parlamentario no agrupado Edward Málaga presentará el pedido.

La sesión plenaria iniciará a las 6.00 p. m. y tendrá como único punto de agenda el pedido para destituir al jefe de Estado por presunta “incapacidad moral permanente”.