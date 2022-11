Premier Betssy Chávez: “Yo no puedo obligar a los parlamentarios a que me den la confianza”

A través de una entrevista con un medio local, la presidenta del Consejo de ministros Betssy Chávez, se pronunció acerca de la reciente renuncia del ex premier Aníbal Torres Vázquez.

“Nosotros hicimos un acta, que además, todas las personas lo pueden ver a través de nuestra plataforma PCM, qué indica la resolución suprema por la que se acepta la renuncia del doctor Aníbal Torres Vázquez en su calidad de Premier, en mérito a la carta de renuncia, Y la carta de renuncia en mérito al acta de sesión del Consejo de ministros”, señaló.

Según el pronunciamiento de la titular del Consejo de ministros, esta renuncia se habría debido, Tras los constantes problemas que existiría con el Congreso de la República.

“Nosotros indicamos porque hay fundamentos jurídicos y constitucionales, esto constituye un rechazo de la confianza”, aseguró.

SOBRE EL PARLAMENTO

De la misma manera la presidenta del Consejo de ministros Betssy Chávez, se pronunció acerca de la posibilidad de qué no se le brinde la confianza como titular del PCM.

“Si decir esto, con esta claridad, va a implicar que no me den la confianza, yo no puedo obligar a los parlamentarios a que me den la confianza pero sí, puedo ser honesta y sincera con la ciudadanía en lo que nosotros consideramos que es justo y necesario”, finalizó.