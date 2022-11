Alejandro Muñante: personal de la Dirincri llega a despacho de congresista tras denuncia de extorsión

Personal de la Dirincri de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron la noche de este último viernes 25 de noviembre hasta el despacho del congresista Alejandro Muñante quien denunció en vivo ante la prensa amenazas por teléfono de la banda criminal ‘Tren de Aragua’.

Según el parlamentario, la llamada se produjo cuando participaba en la sesión de este viernes de la Comisión de Constitución. Los sujetos se identificaron como “una mafia organizada aliada con el Gobierno”.

“Es una llamada donde supuestamente, hay gente que ha puesto dinero por mi cabeza y ellos me ofrecen una especie de tregua, donde dicen que me van a proteger, pero quieren, seguramente, que les pague para que me cuiden”, expresó el parlamentario.