Congreso: Alejandro Muñante denuncia amenazas de extorción

El tercer vicepresidente del Parlamento de Perú, Alejandro Muñante (Avanza País), sufrió una amenaza de extorción cuando se encontraba declarando para diversos medios de comunicación, el cual denunció que no es la primera vez que pasa, puesto que recibe constates llamadas amenazantes de atentar contra su vida.

“Supuestamente, hay gente que ha puesto dinero por mi cabeza y ellos, supuestamente, me ofrecen una especie de tregua donde dicen que me van a proteger, pero quieren, seguramente, que les pague para que me cuiden”, expresó a la prensa.

En ese sentido, el parlamentario indicó que el extorsionador, presuntamente, integrante de la banda venezolana “El tren de Aragua” le “ofreció una tregua. “Habló sobre una pareja que está dando esa cantidad. No quiero desvirtuar esta denuncia. No podemos tomar muy ligero las cosas. Creo que está direccionado, no puede ser una casualidad”, indicó.

SOSPECHAS

El parlamentario Muñante responsabiliza al Gobierno, puesto que el chantajista le señalo en una de las llamadas que “Estaba protegido por el Gobierno”. Además, dijo que la llamada tenía un número del extranjero, y que la tomo porque tenía pactada una antevista con un medio internacional.