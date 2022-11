Betssy Chávez: Congresistas reaccionan a su designación como nueva presidenta de la PCM

El presidente Pedro Castillo, designo a Betssy Chávez como nueva presidenta del Consejo de ministros, tras la dimisión de Aníbal Torres por la “denegatoria de facto” que el Congreso dio a la cuestión de confianza que presentó la semana pasada. Al respeto, diversas fueron las recciones por parte de algunos congresistas.

El parlamentario Alex flores (Perú Libre) señaló que, “El nuevo gabinete ministerial deberá retomar el programa de políticas de izquierda que encarnan el cambio; de no hacerlo Pedro Castillo ya no solo tendrá en contra al Congreso, sino se sumará el pueblo que ya no soporta que se siga administrando la crisis Neoliberal sin cambios”.

Por su parte Alejandro Cavero, congresista por Avanza País, dijo que “Nombrar premier a una ministra que ha sido censurada por el Congreso es una clara señal de que al Ejecutivo no le interesa la gobernabilidad”.

OTRAS REACCIONES

En tanto el congresista Edgar Tello, sostuvo que, “Juramentar a Betsy Chávez como Primer Ministra es una provocación de Pedro Castillo para una vacancia o acusación constitucional teniendo en cuenta que deja pendientes muchos problemas como Machu Picchu”.