Habla dueña de vivienda donde se escondía sospechoso de asesinato de turista mexicana

La tarde del último 17 de noviembre agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a Juan Pablo Villafuerte, principal sospechoso de la desaparición y asesinato de la turista mexicana Blanca Arellano, en una vivienda en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Un equipo de Panamericana Televisión dialogó en exclusiva con Lucy Quispe, propietaria del predio, ella señaló que la habitación donde se encontró a Villafuerte fue alquilado hace aproximadamente 3 meses a una señorita identificada como Carmen.

“Yo quiero recalcar que yo no alquilé la habitación al detenido, el cuarto fue alquilado a Carmen, yo no lo he visto. Hoy llegó la policía y nos sorprendió”, explicó.

LLEGÓ AL PERÚ PARA CONOCER A VILLAFUERTE

Cabe recordar que Blanca Arellano (51), de nacionalidad mexicana, llegó al Perú en julio de este año para conocer a Villafuerte, con quien habría mantenido una relación, sin embargo, meses después, en noviembre, perdió comunicación con su familia.