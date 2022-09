Voto Responsable: Walter Montenegro y Raúl Madueño explican sus propuestas para Magdalena

Los candidatos a la municipalidad distrital de Magdalenta, Raúl Madueño (Podemos) y Walter Montenegro (Partido Morado) protagonizaron un debate electoral para el segmento "Voto Responsable" de 24 horas, en donde expusieron sus principales propuestas para dicho distrito.

Desde las afueras de Panamericana Televisión, ambos candidatos municipales presentaron sus propuestas de gestión, principalmente enfocados en el tema de la inseguridad ciudadan. El candidato Montenegro alegó que reforzará la lucha contra la delincuencia realizando más operativos en conjunto con la PNP.

"Las competencias de las municipalidades tienen que ver con el tema preventivo. Nosotros vamos a trabajar de la mano con instituciones especializadas de la PNP para realizar mega operativos constantes en el distrito", manifestó.

Por su parte, el candidato Madueño expresó su preocupación respecto al alto índice de delitos por parte de delincuentes a bordo de motocicletas. Al respecto, señaló que, de ganar las elecciones, redoblará el patrullaje para prevenir estos asaltos.

"Consideramos que sería una medida oportuna encontrar una fórmula que impida que estos incidentes se repitan con prevención. En Magdalena del Mar vamos a usar los aplicativos y vamos a sectorizar el distrito en diferentes zonas para que sean patrulladas, ya sea por motocicletas o vehículos, para garantizar una acción inmediata ante estos delitos", señaló.

Orden y transparencia

Finalmente, ambos candidatos se dirigieron a la ciudadanía invitándolos a votar por ellos, para contribuir por una mejor gestión en el distrito de Magdalena.

"En el Partido Morado somos 31 candidatos [...] venimos trabajando 6 años de manera planificada, no hemos buscado un partido cascarón para competir en las elecciones. Hemos venido a trabajar para darle a Magdalena una propuesta viable, adecuada, honesta, transparente y joven", dijo Walter Montenegro.

"Yo en Magdalena he crecido, me hice hombre, hice mi familia, hice mis empresas, ahí está toda mi vida y me quedaré hasta el final en Magdalena del Mar. Esa es la garantía que yo doy de que realmente amo y quiero a esta tierra que nosotros en conjunto amamos tanto", concluyó el candidato Madueño.