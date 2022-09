Freddy Díaz: "Voy a demostrar en este proceso de investigación mi inocencia"

El congresista no agrupado, Freddy Díaz Monagos, se presentó este jueves a la sede del Ministerio Público junto a su abogada, luego que en la víspera, el Congreso de la República decidiera suspenderlo por 120 días debido a la denuncia por presunta violación sexual en su contra.

A su salida de la Fiscalía, el parlamentario ofreció disculpa a quienes confiaron en él para llegar al Poder Legislativo y aseguró que continuará luchando para demostrar su inocencia en dicho caso.

"Me he sometido y he aceptado la sanción que me ha impuesto el Pleno del Congreso [...] a mi región de Pasco, al país entero, a los electores y personas que confiaron en mí, las disculpas de todo corazón [...] voy a demostrar en este proceso de investigación mi inocencia", señaló.

Los 9 congresistas

Como se recuerda, tras ser suspendido de sus funciones parlamentarias, Díaz Monagos confirmó que el día de la presunta violación a una trabajadora de su despacho, estuvo bebiendo licor con otros 9 congresistas, sin embargo, no reveló el nombre de sus colegas implicados.

"Lo cierto es que, en efecto, yo empecé a libar licor con algunos congresistas, obviamente en el local del Pleno (...) Como dije en el Hemiciclo, yo me voy a reservar los nombres, no soy quien para mencionarlos, lo haré en la instancia que corresponda hacerlo. Pero sí, estuve, no solo en mi despacho, sino también fuera de este, con varios congresistas”, sostuvo.

Cabe mencionar que la defensa legal de Freddy Díaz, Lizeth Garrido, también declaró para los medios a su salida del MP y confirmó que ella también tiene conocimiento sobre los nombres de los otros 9 congresistas: "Yo conozco los nombres pero no estoy autorizada para revelarlos", dijo.