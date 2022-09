Rafael López Aliaga habla sobre propuesta para extender la Vía Expresa Sur

El candidato a la alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga continúa sus actividades proselitistas en diversos distritos de Lima, esta vez llegó hasta Chorrillos acompañado de un grupo de seguidores.

López Aliaga se pronunció sobre la ampliación de la Vía Expresa Sur, un proyecto que también lo había propuesto anteriormente el exalcalde Jorge Muñoz, pero que no se logró concretar.

“Es un expediente técnico que ya está terminado desde 20 hace años. La vía Expresa termina en Barranco, entonces hay un proyecto de 5 kilómetros para ir desde ese punto con el Metropolitano hacia la Panamericana Sur para aliviar el tráfico y conectarse con el tren eléctrico. Es una propuesta muy viable porque ya está el expediente técnico terminado”, manifestó el candidato.

Añadió que no se explica por qué Muñoz no concretó este proyecto, pero indicó que la expropiación ya está determinada, y eso es potestad municipal. “Si no lo ha hecho [Muñoz] no lo sé, pero yo lo voy a hacer porque es un tema que nos corresponde a nosotros y a la ATU”, indicó el empresario, y señaló que es importante que se debe concretar por el tráfico que hay en Lima y la cantidad de tiempo que se pierde por esta causa.

“El metropolitano también va a extenderse por la Universitaria hasta Carabayllo, casi llegando a Canta hasta Plaza San Miguel. Otro tema importante es Lima Este, que también tiene una vía de tren que se usa solo para carga, tenemos que llenarla con estaciones para tren de transporte de pasajeros y tener estaciones en Chosica, Chaclacayo, Santa Anita, y en cada distrito importante”, explicó y culminó indicando que es una propuesta viable y no requiere mucho presupuesto.