George Forsyth a favor de que serenos usen armas no letales

El candidato de Somos Perú, George Forsyth, estuvo en la zona conocida como ‘La Cachina’ en San Juan de Miraflores, degustando un caldo de gallina que un comerciante le invitó. El candidato habló de algunas de sus propuestas que implementará de llegar a ser alcalde de Lima.

LIMPIEZA PÚBLICA

Forsyth indicó que Lima está controlado por cuatro rellenos sanitarios. "No puede ser que en el siglo actual sigamos con rellenos sanitarios, necesitamos plantas de tratamiento de servicios sólidos, lo que haría que el recojo de residuos sea mucho más económico y eficiente”, señaló el candidato.

INSEGURIDAD

En cuanto a la inseguridad ciudadana, Forsyth propuso luchar contra la venta de celulares robados. “La población nos conoce, nos han visto en la madrugada, hemos dado orden en sitios donde nunca había autoridad, lo mismo haremos acá. Tenemos que terminar con la venta de celulares robados en los primeros 50 días, vamos a clausurar todos los locales donde vendan estos celulares y vamos a denunciar penalmente a todos los involucrados”, enfatizó.

ARMAS NO LETALES

“El orden interno está a cargo de la Policía Nacional, pero las municipalidades pueden hacer mucho. Tenemos que crear una central integrada, inteligente, centralizar las cámaras que hay en todos los distritos de Lima y unirlas con inteligencia artificial”, explicó el candidato, además que se trabajará en conjunto con la Policía y la tecnología como los geo-cercos, los semáforos inteligentes, entre otros.

Por otro lado, Forsyth se pronunció a favor de que los serenos usen armas no letales. “Ya se reglamentó la ley del sereno, donde se indica que hay que construir una escuela que capacite al sereno (…) porque deben tener armas no letales, pero para ello deben tener una capacitación (…), recién con personal realmente capacitado, se podrá usar ese tipo de herramienta2, explicó.

“A LA VICTORIA LE ESTOY AGRADECIDO”

El candidato también hizo referencia a su salida de la alcaldía de La Victoria a poco de iniciar su gestión y aseguró que en la comuna de Lima podrá seguir con los proyectos en dicho distrito. “A La Victoria le agradezco todo, ha sido mi casa mi barrio, me dio mi equipo, mis amigos. Por eso yo he luchado por mi distrito, y si hoy luchamos por Lima es porque siempre llevo a La Victoria en mi corazón, para llevarle el desarrollo que necesita el distrito, todos los proyectos los queremos gestionar desde Lima para llevarle desarrollo no solo a La Victoria, sino a todos los distritos, y voy a estar hasta el último día en la gestión en Lima”, prometió el candidato de Somos Perú.