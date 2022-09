Congresista Martha Moyano: “Buscan ponernos pésimos ministros, con poca capacidad”

La primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano se habría pronunciado acerca de las investigaciones que habrían contra actuales ministros de estado por presuntos delitos de organización criminal.

“Permanentemente ellos buscan ponernos ministros que no tienen la capacidad para gobernar, eso es lo que ellos hacen, ponen pésimos ministros con poca capacidad y solamente para un trabajo de campaña”, señaló.

SOBRE POSIBLE ADELANTO DE ELECCIONES

Asimismo, la congresista por Fuerza Popular, Martha Moyano, habría negado que el Congreso pueda adelantar elecciones generales.

“El Congreso no adelanta elecciones. no puede, no está facultado. El Congreso lo que puede hacer es recortar mandato y eso es un proceso”, acotó.

De la misma manera, habría manifestado que esto no sería un proceso corto, por lo que no podría considerarse una salida viable.

“Hay dos procedimientos, se hacen dos legislaturas, si la primera se hace ahorita, la segunda es el próximo año, si es que se aprueba con 87 votos, hay convocatoria a elecciones, y para convocar a elecciones son 6 meses como mínimo”, finalizó.