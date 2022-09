Jefe del INPE descarta que hayan sido presionados para liberar a Antauro Humala

Omar Méndez, jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), se presentó este miércoles ante la Comisión de Justicia del Congreso, para explicar los motivos por los cuales el director del Penal Ancón II dispuso la libertad del líder etnocacerista, Antauro Humala.

En declaraciones para los medios, el jefe del INPE explicó que las decisiones tomadas por las autoridades del penal en mención, se llevaron a cabo de acuerdo al Código de Ejecución Penal.

“Se ha respetado el código de ejecución penal y el reglamento de código de ejecución penal porque el beneficio penitenciario de cumplimiento de pena con redención de trabajo y estudio está señalado en el ordenamiento legal vigente. Es un beneficio penitenciario de competencia del director del establecimiento penitenciario”, aseveró.

Descarta presiones

Asimismo, Omar Méndez descartó que la liberación de Antauro Humala obedezca a presiones por parte del Gobierno de Pedro Castillo: “No hemos recibido ningún tipo de presión. Esta decisión no es del presidente del consejo nacional penitenciario, es del director del establecimiento penitenciario, y quiero enfatizar que no hemos recibido ninguna presión, no lo permitiríamos”, dijo.