Benji Espinoza: “La decisión del juez es popularmente aplaudida pero jurídicamente es insostenible”

En abogado del mandatario Pedro Castillo, Benji Espinoza, se refirió a la prisión preventiva contra Yenifer Paredes, el cual señalo que la decisión del juez es insostenible a nivel jurídico.

“La resolución del juez, lamentablemente a obedecido a una presión mediática. Yo he dicho y lo sostengo, el valor más importante del juez, es la indecencia, si no hay independencia no hay nada. Lamentablemente hay jueces que son permeables a la presión, por eso que la decisión del juez (Johnny Gómez) es popularmente aplaudida por las mayorías, pero jurídicamente es insostenible”

Además, dijo que, el dinero depositado por Yenifer Paredes se trataría de montos que comparte un grupo familiar y que no habría ningún sustento para sindicar una organización criminal.

“No es que ella tuviera ese monto, es un monto que comparte la familia, ella no es la duela de ese monto, solo responde por una parte de ese dinero depositado. No hay ninguna organización, las organizaciones tienen roles y estructuras, hasta hora la Fiscalía ha planteado una organización desorganizada, porque no ha sido capaz de establecer los roles concretos, y lo voy a tocar cuando me toque mi intervención el 5 de setiembre en el caso de la primera dama”, señaló Espinoza.

Por otro lado, se refirió al caso de la primera dama Lilia Paredes, el cual aseguró que una prisión preventiva en contra de su patrocinada es inexistente.

“La doctora Barreto lo ha dicho que la primera dama no representa peligro de fuga, mi patrocinada tiene todos sus arraigos en este país, por eso la fiscal conoce que no pueden poner prisión preventiva. Para que pueda cambiar tendría que suceder que se vaya de Palacio, que se separe de su familia, pero eso no va a suceder. Por eso lo de la prisión preventiva lo veo inexistente”, expresó.

PRESUNTA DENUNCIA FAMILIAR

El jurista Benji Espinoza, se refirió a una presunta agresión familiar en su contra que un medio dio a conocer, el cual dijo que tomara acciones legales en caso que no se rectifiquen.

“Lamentablemente, con el afán de atacar la Presidente de la República ahora atacan a su defensa, yo no tengo denuncia, nunca he sido investigado. Dicen estas cosas falsas, si de verdad quieren saber algo me preguntan a mi y le pregunta a la madre de mi hija. Lo que se hizo en ese entonces fue una constancia de retiro voluntario, para que la separación quede en buenos términos. Ahora lo que viene es una carta ante el consejo de la prensa, y si no se rectifican los voy querellar”, indicó.