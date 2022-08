Kurt Burneo indicó que renunciará al MEF “si hay más cosas en las que no estoy de acuerdo”

El ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, brindó una conferencia de prensa en la víspera, dando los pormenores del panorama económico en nuestro país y las medidas que se iban a implementar.

En dicha conferencia, el titular del MEF reveló que el presidente Pedro Castillo y el Premier Aníbal Torres no tomaron en cuenta su opinión respecto a la reducción del IGV para restaurantes.

"El tema de la reducción de IGV al 8% yo sí creo que no fue una medida muy acertada, yo recién llegaba al gabinete y lo encontré armado. Le dije al presidente y al premier lo que yo pensaba, pero ya las cosas estaban lanzadas y no es lo ideal, no puede ser que le reduzcan impuestos a cambio de nada", manifestó.

No descarta renunciar

Asimismo, Burneo Farfán indicó que, de presentarse otro inconveniente similar, optaría por renunciar a su cargo en el Ejecutivo: “No estoy de acuerdo con ese tipo de medida, pero creo que esa va a ser la primera y última, no creo que haya más, porque si hay más cosas en las que yo no estoy de acuerdo pues obviamente no tendría sentido que me quede en la posición”, dijo.

Exministros opinan sobre reducción del IGV

El extitular de Economía, Alfredo Thorne, calificó de “populista” la medida del Gobierno e indicó que el presidente Castillo, de seguir asi, ocasionará mayores problemas en un sector que de por sí está muy golpeado.

En tanto, el también exministro de Economía, David Tuesta, Alegó que ninguna persona que asuma dicha cartera podrá trabajar cómodamente mientras Castillo Terrones siga en el poder.