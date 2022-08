Dina Boluarte sobre declaraciones de Kurt Burneo: "Para mí ha sido una sorpresa"

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, se pronunció tras las últimas declaraciones del ministro de Economía, Kurt Burneo, quien reveló que el presidente Pedro Castillo y el premier Aníbal Torres no tomaron en cuenta su opinión respecto a algunas medidas implementadas en el sector económico.

En declaraciones para la prensa, la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social dijo sentirse sorprendida con lo dicho por Burneo e indicó que el titular del Mef no ha dado sus apreciaciones al respecto en Consejo de Ministros.

"Para mí ha sido un tanto sorpresa porque no lo ha planteado dentro del Consejo de Ministros, lo que él ha llevado ha sido el proyecto de presupuesto 2023 que ayer se aprobó por unanimidad. No entiendo por qué el ministro de Economía ha declarado en ese sentido", dijo.

Lo dicho por Burneo

En la víspera, Kurt Burneo anunció que estaba en contra de la reducción del IGV y que, a pesar de decírselo al presidente y al premier, estos no tomaron en cuenta su postura. En ese sentido, el ministro alegó que ante una nueva discrepancia, terminaría renunciando al cargo.

"No estoy de acuerdo con ese tipo de medida, pero creo que esa va a ser la primera y última, no creo que haya más, porque si hay más cosas en las que yo no estoy de acuerdo pues obviamente no tendría sentido que me quede en la posición", dijo.