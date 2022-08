Alcalde de Anguía, José Medina: “Si he cometido algún delito, estaré al servicio de la justicia”

El alcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero se habría pronunciado en la audiencia con la Fiscalía, donde se habría pedido 36 meses de prisión preventiva, señalando que no pretendería fugarse del país, asegurando que cooperará con todas las investigaciones que se realicen en su contra.

“Yo siempre me voy a someter a todas las investigaciones que me pueda hacer el Ministerio Público, en ningún momento me voy a fugar de este país, porque soy peruano, soy anguiano, soy chotano y soy cajamarquino. No tengo propiedades ni mucho menos familiares en París, en España, como otros prófugos”, manifestó.

Asimismo, Medina habría señalado que a pesar de encontrarse dispuesto a cooperar con la justicia, este no aceptaría que se viole su derecho de “presunción de inocencia”.

“Como todo peruano, si he cometido alguna injusticia o delito, estaré al servicio de la justicia y me pondré a disposición, pero tampoco quiero que se viole mi derecho de presunción de inocencia”, acotó.

MENSAJE A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

De la misma manera, el alcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero, habría aprovechado para mandar un mensaje a los medios de comunicación que lo habrían señalado como el “cajero” del mandatario Pedro Castillo.

“Quiero recalcar que por los diferentes medios de comunicación se menciona que soy el operador y cajero del señor Pedro Castillo. Yo no soy cajero ni mucho menos operador de nadie. Yo lo único que hago es gestión y trabajar para mi distrito, y quiero hacerlo hasta el 31 de diciembre de este año”, finalizó.