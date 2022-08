Rafael López Aliaga sobre Pacto Electoral: "para qué voy a firmar algo que no sirve"

Rafael López Aliaga inició la campaña electoral con miras al sillón municipal de Lima visitando el emporio de Gamarra y no dudó en darse un baño de popularidad con los comerciantes.

“Feliz con un montón de gente de Gamarra. Yo me siento en mi casa, soy un empresario que ha venido desde abajo y les he planteado el reto de tener la marca Gamarra para el mundo, con buena calidad y acabados. Gamarra tiene que tener impulso desde la Municipalidad de Lima y de La Victoria para estar presente en las ferias mundiales de moda”, manifestó el político y empresario.

PACTO ELECTORAL

El día de ayer diez partidos políticos suscribieron en Pacto Ético Electoral, el cual fue promovido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pero que no fue suscrito por los partidos políticos Frente de la Esperanza y Renovación Nacional. Al respecto, López Aliaga indicó que “en la práctica, el que maneja todo el Pacto Electoral es una persona que, en mi opinión, no ha hecho un buen papel, y la gente que está allí no respeta el Pacto Electoral, entonces para que voy a firmar algo que no sirve”, señaló el líder de Renovación Popular.

ARREMETE CONTRA URRESTI

Rafael López Aliaga se refirió a Daniel Urresti, quien lidera las preferencias de intención de voto en Lima. “Es una persona que no está preparada para asumir lo que es Lima, que no solo es seguridad, pues hay más de 15 temas que hay que conocer, hay que ser gerente. Yo veo que hay un apoyo a Castillo, está muy unido a Castillo, es cómplice de la corrupción”, finalizó el candidato.