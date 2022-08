Exprocurador Montoya: El Congreso debe revisar una posible vacancia por incapacidad moral

Luego de que el juez Justiniano Romero, negara el accesos a las cámaras de videovigilancia de Palacio de Gobierno, a la Fiscalía, para realizar las investigaciones contra el mandatario, Pedro Castillo; el exprocurador anticorrupción, Yvan Montoya, se pronunció en exclusiva para contar la situación legal que se estaría viviendo el Jefe de Estado, en relación al caso Yenifer Paredes.

Según señaló Montoya, la resolución judicial habría declarado improcedente el pedido de otorgar el contenido de las cámaras de seguridad como parte de la investigación, sin embargo no se habría dado mayor información acerca de la negativa.

“La resolución llega a decir que no es competente, porque en todo caso, si están pidiendo videos vinculados a Palacio, y no se está investigando al presidente (sino a Yenifer Paredes), por lo que el fiscal puede decir que no está requiriendo esos videos para investigar al presidente sino para investigar el comportamiento procesal de la srta. Paredes, o evaluar si han habido otras personas, que no sea el presidente, que la hayan ayudado a esconderse o resguardarse algunas horas por lo menos”, señaló.

¿SE PODRÍA VOLVER A PEDIR EL CONTENIDO DE LAS CÁMARAS?

Asimismo, el exprocurador anticorrupción, Yvan Montoya, habría manifestado que es completamente posible apelar la resolución del juez, por lo que aún quedarían caminos para obtener el contenido de las cámaras de Palacio para las investigaciones correspondientes.

“Se trata solo de ajustar el pedido, en la apelación que seguramente se va a presentar, o reconducir toda la estrategia y se pedirá a un juez supremo, pero en cualquier caso es completamente posible que un juez ampara el pedido, y haya la obligación de la entrega de los ,materiales, o el fiscal pueda incitarlos”, acotó.

SOBRE SUSPENSIÓN DEL MANDATARIO

Del mismo modo, Montoya no pudo evitar referirse a la posible suspensión del mandatario, Pedro Castillo, por presunta incapacidad moral.

“En otro contexto, un fiscal tranquilamente podría pedir la suspensión, sin embargo, el problema con el presidente es que tiene una protección especial, una inmunidad especial, según la Constitución (...) el único autorizado aquí es el Congreso de la República, tal vez los votos no lo tienen, pero es necesario que miren con objetividad las gamas de investigaciones que existen en el ministerio público, la solidez de varias de ellas, y eso podría ser suficiente motivo para ser una causal de vacancia”, finalizó.