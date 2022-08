Ministro Willy Huerta: El Gobierno no pretende obstruir el trabajo de la Fiscalía

El ministro del Interior, Willy Huerta Olivas, descartó que el Ejecutivo busque obstruir la labora de la Fiscalía, en el marco de las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo Terrones y familiares y exfuncionarios cercanos al entorno del mandatario.

En conferencia de prensa, el titular del Mininter señaló que ha recibido cuestionamientos desde que asumió el cargo por ser un presunto obstructor de las investigaciones fiscales, sin embargo, aseguró que su cartera viene dando todo el apoyo el Ministerio Público.

"Desde el inicio de mi gestión he sido objeto de calificaciones, he sido objeto de malas informaciones contra mi persona [...] desde el sector del Interior, desde el Ejecutivo no hay ninguna disposición respecto a la presunta obstrucción a la labor que realiza el equipo fiscal", manifestó.

"El equipo especial viene trabajando de forma coordinada con la Fiscalía, que nos han solicitado el apoyo de la Policía Nacional [...] vuelvo a reiterar, el equipo especial trabaja de forma independiente y coordinada con el Ministerio Público". sostuvo.