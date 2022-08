Eduardo Pachas: “Yenifer Paredes no vive en Palacio de Gobierno”

La Fiscalía y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad - Diviac de la Policía Nacional llegaron a Palacio de Gobierno la tarde de ayer martes para buscar y detener a la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, a quien no encuentran hasta el momento.

Ante ello, el abogado del Presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, señaló que la Fiscalía ingresó a palacio sabiendo que Yenifer Paredes no vive ahí. Según señala su domicilio habitual está en Cajamarca.

“Han entrado, específicamente el Coronel Harvey Colchado, llegó; el no tenia por que estar ahi, el mandato judicial no habla de él. Sabia que Yenifer Paredes no estaba en palacio. Según el mandato judicial, especifica que tenía que ser capturada y estaba en Palacio.

Asimismo, indicó que la Fiscalía sabia de su domicilio actual. "Cuando llegaron se les indicó que ella no vive en palacio, su domicilio habitual figura en Anguia, en Cajamarca. Han ingresado de manera prepotente. Ella (Yenifer Paredes) nunca ha vivido en palacio, ha llegado de visita, si, pero no vive ahí”, indicó en declaraciones para un medio local.

INVESTIGACIÓN

Yenifer Paredes es investigada por el Ministerio Público luego de que un programa dominical difundiera un video en el que se le observa presuntamente ofreciendo una obra de saneamiento a los pobladores de la comunidad de la Succha, en Cajamarca.