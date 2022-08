Elecciones 2022: Urresti, López Aliaga y Forsyth lideran preferencia de voto en Lima, según IEP

La investigación también revela que decenas limeños no tienen algún candidato completamente definido, el 4,2 % indicará que votará en blanco o viciado.

Daniel Urresti, Rafael López Aliaga y George Forsyth son los tres candidatos al sillón municipal que lideran las preferencias electorales de los limeños, así lo revela una investigación realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

El primero en la lista es el excongresista Daniel Urresti, quien postula por el partido Podemos Perú y tiene un 25,4 % de preferencia electoral. Le sigue el empresario Rafael López Aliaga, líder del partido Renovación Popular con un 22,0 %, el tercero es el exjugador de fútbol y también exalcalde de La Victoria, George Forsyth con 13.3 % a pesar de estos números, la mayoría de la población espera conocer mejor a estos postulantes antes de otorgarles la confianza de su voto.

Los vecinos de Lima esperan que, sea quien sea el ganador de esta contienda, combata la delincuencia y ordene la ciudad, dos de los problemas que mas aqueja la capital.

La investigación también revela que decenas limeños no tienen algún candidato completamente definido, el 4,2 % indicará que votará en blanco o viciado, mientras que el 8,8 % aún no decide o no se ha informado lo suficiente.

La investigación fue realizada a nivel nacional, ejecutada a una muestra de 1 208 personas, los resultados tienen un error máximo de ± 2,8 puntos.