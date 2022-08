Alva sobre ultimátum de Castillo: “Los golpes siempre vienen del Ejecutivo y no del Congreso”

Legisladores de diversas bancadas parlamentarias rechazaron el ultimátum que dio el presidente de la República, Pedro Castillo, al Congreso de la República en su discurso durante la ceremonia por el 198 aniversario de la Batalla de Junín en el Santuario Histórico de Chacamarca.

“Estoy dispuesto a que de una vez por todas hagamos este esfuerzo, pero tiendo la mano por última vez para que, de una vez por todas, estas fuerzas políticas hagamos un esfuerzo para agendar esta gesta por la democracia”, sostuvo el jefe de Estado este último sábado.

En referencia a ello, la parlamentaria de Acción Popular María del Carmen Alva indicó que “los golpes siempre vienen del Ejecutivo y no del Congreso", además que "presentar una vacancia está dentro de la Constitución”. También, señaló que el mandatario no está en condiciones de darle un ultimátum al Poder Legislativo, pero aclaró que no le extraña que lo haya hecho.

“Escuché que había dado un ultimátum. ¿Está en condiciones de amenazar al Congreso y dar un ultimátum? Está muy nervioso (…) No entiendo qué ultimátum nos va a dar él, en esta coyuntura, a nosotros. Pero no me extraña porque nunca ha respetado el fuero parlamentario ni la institucionalidad”, declaró ante la prensa.

“He escuchado que es la última vez que nos va a dar la mano. Yo me pregunto ¿Cuándo nos ha dado la mano? (…) Lo único que hemos recibido han sido patadas (…) siempre con ese discursos de ataque al Congreso, de cerrar el Congreso, de Asamblea Constituyente”, agregó.