Pedro Castillo: "Niego cualquier intento de obstrucción a la justicia"

El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, se pronunció luego de presentarse ante la Fiscalía de la Nación en calidad de investigado, para rendir su manifestación sobre su presunta injerencia en los ascensos irregulares en las FF.AA.

A través de un hilo en su cuenta de Twitter, el mandatario, quien hizo uso de su derecho al silencio durante el interrogatorio en el MP, reiteró lo dicho ante los medios de comunicación y negó ser el cabecilla de una organización criminal.

"Reitero que no soy parte de una red criminal y voy a demostrar mi inocencia en cualquier espacio, tal y como se lo dije hoy a la Fiscal de la Nación. A nadie le he robado, a nadie he matado. Acá me ha puesto el pueblo y voy a responder siempre por el pueblo", publicó.

Niega obstrucción