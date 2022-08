Pedro Castillo negó ser parte de una organización criminal y aseguró que demostrará su inocencia

El mandatario acudió hoy a la sede del Ministerio Público acompañado de sus abogados Benji Espinoza y Eduardo Pachas para dar sus declaraciones sobre la investigación que se le sigue por el caso de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas. Tras encontrarse brevemente con la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el mandatario dejó la entidad y se pronunció brevemente a la prensa.

“Cuantas veces me convoquen tengo que ir. Primero, a decir que no soy parte y no formo una red criminal, eso le he dicho hoy a la fiscal de la Nación y le he dicho que voy a ir a demostrar en cualquier espacio mi inocencia. Yo a nadie he robado, a nadie he matado y tampoco lo voy a hacer”, aseveró a los medios de prensa.

Por otro lado, restó credibilidad a las manifestaciones de los colaboradores eficaces y dijo que se está creando “una torre para hacer creer” que forma parte de una organización criminal.

DE PALACIO A FISCALÍA

Previamente a su presentación en Fiscalía, Pedro Castillo Terrones envió un mensaje en su cuenta oficial de Twitter explicando su decisión de acudir a la sede fiscal: "Respaldo a mis abogados defensores (Benji Espinoza y Eduardo Pachas) respecto a que tengo derecho a declarar en Palacio de Gobierno, sin embargo, les he pedido que me acompañen a la Fiscalía para defender mi inocencia y colaborar siempre con la justicia", explicó el mandatario.

Con información de La República.