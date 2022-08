Congresista Freddy Díaz: "Estoy poniéndome a disposición de la Fiscalía"

El congresista Freddy Díaz Monago, se puso a disposición Fiscalía tras permanecer algunos días en la clandestinidad, tras ser denunciado el último miércoles 27 de julio por el presunto delito de violación sexual en agravio de una trabajadora del Parlamento.

En declaraciones a la prensa a las afueras de Ministerio Público, dijo que días a tras no ha sido notificado para ponerse a disposición de las autoridades y, también ya ha hecho entrega de su pasaporte.

“Me encuentro poniéndome a disposición de la Fiscalía para que puedan iniciarse las investigaciones del caso. En estos días, de alguna forma no he sido notificado formalmente Y, al mismo tiempo, el día de hoy he hecho entrega también del pasaporte".

Asimismo, negó rotundamente que haya cometido el presunto delito de violación sexual contra de una de sus trabajadoras en las instalaciones de las oficinas del Congreso.

"De ninguna manera he cometido ese delito y eso es lo que vamos a probar en el proceso investigación. Todavía no he brindado ninguna declaración a la Fiscalía, eso será el día miércoles, luego de eso voy a ampliar toda la información para que también los medios puedan saber”.

Por otro lado, el parlamentario señaló que no se entregó días antes porque quería esperar que pasaran los feriados de fin de julio: “Estamos esperando que se continúe con todo el proceso, tenemos que cumplir todas las etapas. Si hay alguna responsabilidad se tiene que determinar en el proceso de investigación”, indicó Díaz Monago.

IMPEDIMENTO DE SALIDA

El Ministerio Público solicitó el día de ayer domingo, una orden de impedimento de salida del país contra el congresista Freddy Díaz, investigado por el delito de violación sexual, presuntamente en contra de una trabajadora del Parlamento.